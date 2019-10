'Para ser candidato, precisa a público dizer que vai apoiar o Dr. Pessoa”

O deputado João Madison afirmou, nesta quarta-feira (30), que o MDB não deve homologar a candidatura de vereadores que não manifestarem apoio público ao pré-candidato majoritário do partido em Teresina, o ex-deputado Dr. Pessoa.



“O MDB não pode ser um partido de aluguel. Somos um grande partido e temos posição. Para o candidato ser homologado, precisa vir a público dizer que vai apoiar o Dr. Pessoa, se isso não acontecer a convenção não vai homologar”, declarou o parlamentar estadual.



A fala de João Mádison mostra que o médico tem o aval do diretório municipal da sigla - Foto: O Dia



Apesar de não ter direcionado sua declaração a nenhum correligionário, a fala de Madison soou como um recado ao vereador Luiz Lobão, outro pré-candidato emedebista que mantém proximidade ao prefeito Firmino Filho (PSDB), a quem o partido faz oposição e desafeto político do presidente municipal da sigla, deputado Themístocles Filho.

Além de Dr. Pessoa, apontado como o principal quadro do MDB para disputar a Prefeitura de Teresina em 2020, e de Lobão, a agremiação ainda conta com outra pré-candidatura no páreo, a do deputado Henrique Pires. Este, por sua vez, já disse a imprensa que as decisões referentes ao pleito na capital passam pelo aval de Themístocles.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia