'PP tende a ter conversas mais próximas sobre a filiação de Bolsonaro', diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), comentou a relação do presidente com o senador piauiense Ciro Nogueira (PP) e a ida do parlamentar para a Casa Civil a convite do pai. Em entrevista ao Jornal O Globo, Flávio disse que a filiação de Bolsonaro ao Progressistas, partido do qual Ciro é presidente nacional, fica mais próxima agora com o parlamentar entrando para o Planalto.



“O PP tende a estar em conversas mais próximas para a filiação do presidente Bolsonaro do que os outros partidos com os quais há conversa”, afirmou o senador. No entanto, Flávio destacou que o convite a Ciro para assumir a Casa Civil não envolve uma possível ida de Bolsonaro para o partido dele. “Ocorreu porque Ciro é um excepcional nome que transita muito bem no Congresso”, explicou Flávio.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Não é de hoje que a relação entre Ciro e Bolsonaro se estreita. O parlamentar piauiense tem sido um dos principais defensores do Governo no Congresso e tem trabalhado para popularizar o nome do presidente na região Nordeste. Em sua última visita ao Piauí, em 20 de maio deste ano, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado por Ciro e chegou a afirmar que o senador tem “lhe namorado” para filiá-lo ao Progressistas.

Ainda ontem (22), Bolsonaro afirmou que é do chamado Centrão, bloco de partidos encabeçado pelo Progressistas de Ciro Nogueira. “Eu sou do Centrão. Eu fui do PP, do PTB, do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas. O PP, lá atrás, foi extinto, depois nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou, então, rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá”, declarou Bolsonaro.

O presidente deve se reunir com Ciro na segunda-feira (25) e sua posse no comando da Casa Civil deve acontecer na semana que vem.

Compartilhar no

Com informações do Estadão e Jornal O Globo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!