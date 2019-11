Políticos piauienses rechaçam proposta que pode extinguir 78 municípios no PI

A proposta de fundir municípios com população inferior a cinco mil habitantes e com arrecadação menor que 10% de sua receita total repercutiu negativamente em parte do meio político piauienses. Caso aprovada, 78 cidades em todo o Piauí seriam incorporadas a outras.

Para o deputado estadual Franzé Silva (PT), a medida traria muitas complicações e insegurança jurídica. “Bolsonaro e sua equipe não apresentam um plano de desenvolvimento para o país e ficam com invencionices que desestabilizam o Brasil”, criticou.

Apesar de não acreditar na aprovação da proposta, nem no Senado nem na Câmara Federal, Marcelo Castro (MDB), também teceu duras críticas ao conjunto de medidas que integram o Plano Mais Brasil, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional na última terça-feira (5).



"É uma proposta descabida e estapafúrdia", diz Marcelo Castro - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“É uma proposta descabida, estapafúrdia, inoportuna e própria de quem não tem vivência da realidade nacional [...] a chance disso passar no Congresso é abaixo de zero. Não há a menor possibilidade de uma proposta ilógica e irreal dessa passar”, disparou o emedebista, responsável pela criação de muitos municípios piauienses.

Além de diminuir a quantidade de municípios, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) também muda as regras de distribuição de recursos da União para os entes da federação, reduz os gastos obrigatórios e revisa fundos públicos.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia