Piauí deve ter dois nomes na executiva nacional do MDB

A nova executiva nacional do MDB vai contar com a participação de dois nomes do estado do Piauí. A informação foi confirmada pelo ex-ministro e atual presidente do Conselho deliberativo do Sebrae no Distrito Federal, João Henrique Sousa, que deve ser reconduzido para a composição da executiva. Além dele, o senador Marcelo Castro vai ocupar a tesouraria do partido.



Os piauienses fazem parte da articulação que deve levar o deputado federal Baleia Rossi à presidência nacional do MDB. “É o candidato que nós todos estamos apoiando, e acho que haverá unanimidade sobre o nome dele. O Piauí, que já me tem na executiva nacional, deverá ter na nova executiva o senador Marcelo Castro como tesoureiro nacional do partido”, informou João Henrique.





João Henrique atualmente é do Conselho Deliberativo do Sebrae/DF - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Já o senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB, confirma que o seu nome é um dos cotados para compor a nova executiva nacional da sigla. Ele também defende o consenso para eleger o deputado Baleia Rossi como novo presidente nacional. “O MDB do Piauí apoia esse projeto do Baleia Rossi porque ele é um consenso dentro do partido", disse.

A eleição para escolha do novo presidente nacional do MDB deve acontecer no próximo mês de outubro. Até o momento, o deputado federal Baleia Rossi é o candidato único, devendo ser eleito por aclamação.

Natanael Souza, do Jornal O Dia