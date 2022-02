Partido Novo quer lançar candidatos a deputado estadual e federal no Piauí

Com o nome do médico Wallace Miranda definido para disputar o Governo do Piauí na eleição de novembro, o Partido Novo agora corre para formar chapas proporcionais para deputado estadual e deputado federal, bem como concluir o processo de escolha do nome para a vice da chapa majoritária.

O diretório estadual tem como prioridade conseguir seis candidatos a deputado federal para fortalecer a bancada do partido na Câmara Federal e superar as restrições da legislação eleitoral para os partidos que não alcançarem o coeficiente necessário. Já para a disputa de veja na Alepi, o Novo quer apresentar 16 candidatos.

Wallace Miranda disse ao O DIA que o partido está com processo seletivo para o vice em sua chapa, mas antecipou que o empresário Paulo Petit deve ser o nome escolhido. “Já conversamos, estamos bem aliados. Mas teremos essa parte do processo seletivo com prova, entrevista, tem toda essa parte. A medida que vamos reunindo os possíveis nomes, vamos ganhando mais corpo, disse.

O pré-candidato descartou a possibilidade de formar coligação com outra sigla na disputa pelo Palácio de Karnak. “No Piauí é praticamente impossível. Não tem nenhum outro partido que tenha esses mesmos princípios e valores do partido Novo. Se tivesse, não teria problema nenhum em fazer uma coligação com o Novo”, afirmou.

Wallace Miranda demostrou confiança em atingir a capital e o interior do estado através dos filiados ao partido bem como pelos conteúdos produzidos visando as redes sociais.

