Wellington confirma saída do governo dia 31 de Março e diz que sai de cabeça erguida

O governador Wellington Dias confirmou que deixa o Governo do Estado no próximo dia 31 de Março. O anúncio foi feito durante a solenidade abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Piauí. Ao longo de sua fala o governador chegou a chorar e agradeceu o apoio dos parlamentares, do judiciário e da sociedade ao longo dos seus 16 anos de governo. Na leitura da mensagem anual o gestor apresentou números da evolução do IDH na economia, na educação e na expectativa de vida. Wellington deixa o comando estadual para se candidatar ao senado, em seu lugar assume a vice-governadora Regina Sousa.



Emocionado, Wellington agradeceu o apoio recebido nos últimos anos e ressaltou que espera maturidade política e união dos parlamentares. "Sigo acreditando no Piauí. Só é possível avançar se tivermos confiança para os trabalhadores e empreendedores. Só é possível avançar se tivermos maturidade política. Isso é fundamental para esse século que está iniciando. Agradeço essa boa integração com o legislativo do Piauí, com o deputado Themístocles, eu sonhei um sonho que não era só meu, eu sonhei em viver e morar em um lugar desenvolvido, eu tinha uma decisão de vida que ainda tenho que é de não deixar o Piauí. Vamos ter que seguir juntos trabalhando para ter um Piauí mais desenvolvido” afirmou Wellington.

O governador ainda lembrou o seu início de governo em 2003 e afirmou que sairá de cabeça erguida, durante a fala Wellington revelou que se desincompatibiliza dia 31 de Março. “Volto aqui pela última vez, pois se encerra meu mandato. Volto aqui de cabeça erguida, porque podemos voltar aqui e podemos entregar um estado diferente, coerente com minha fala em janeiro de 2003. Um dado representativo é o avanço do Índice de Desenvolvimento Humano, evoluímos na educação, na renda e na expectativa de vida. Isso é a prova do nosso esforço ao longo dos últimos anos”, relatou Wellington Dias.

Presidente garante funcionamento mesmo com a pandemia



O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, garantiu que, apesar do avanço da pandemia e das eleições estaduais, o trabalho na casa não será prejudicado. “A Assembleia vai funcionar normalmente, seja híbrido ou presencial, e esta decisão não é do presidente e sim da Mesa Diretora, em conjunto. Eu posso garantir que nenhum projeto deixará de ser votado, tudo será feito em benefício do estado do Piauí. Nenhuma matéria de interesse do Piauí deixará de ser votada, não importa o mês”, afirmou o presidente Themístocles Filho", finalizou o deputado.

Já o presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, deputado Francisco Limma, ressaltou que os deputados terão a responsabilidade de trabalhar pela saúde e a economia no grave momento da pandemia. “Temos que combinar as ações na Assembleia com os preparativos para as eleições. A Assembleia deve debater a aprovar projetos voltados a amenizar os efeitos da covid, quer seja na área da saúde, quer seja na economia, e até na autoestima das pessoas. É papel do parlamentar enfrentar esses debates e ajudar a encontrar soluções para poder superar os desafios que impactam na vida das pessoas”, concluiu o parlamentar.

