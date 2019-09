Parceria com o governo federal pode fortalecer o turismo no Piauí

A secretária estadual de Turismo, Carina Câmara, comemorou as declarações do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que afirmou que o Parque Nacional da Serra da Capivara deve ser utilizado como modelo de reestruturação, após investimentos do governo federal. Para ela, a fala do ministro, durante a 47ª ABAV Expo, em São Paulo, representa a possibilidade de uma maior atração de investidores para o parque, que é considerado patrimônio mundial da humanidade.



“A gente está muito feliz, porque o governo federal e o ministério estão olhando para o Piauí com um olhar diferente. Isso vai ajudar que a gente consiga desenvolver bem mais rápido a região. Essas ações vão atrair cada vez mais turistas pra região, e também ajudar a liberar mais voos, porque se a gente tiver mais turistas, automaticamente, aumenta o número de voos”, avaliou Carina Câmara.



A secretária Carina Câmara apresenta o Piauí em evento da ABAV - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Além da parceria com o governo federal, os gestores de turismo da região nordeste também devem iniciar a formação de um fórum permanente, à exemplo do criado pelos governadores. Segundo ela, o objetivo é fortalecer a articulação em busca de novos investimentos do setor público e da iniciativa privada.

“Estamos tentando reunir os nove estados do nordeste, para trabalhar a promoção do nordeste. Vamos buscar junto ao ministério e junto à Embratur espaços de trabalho e recursos”, explicou a secretária de Turismo do Piauí.

Natanael Souza, de São Paulo