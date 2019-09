Themistocles: 'quem não apoiar Dr. Pessoa não será candidato a vereador'

O deputado Themístocles Filho, presidente do diretório municipal do MDB, subiu o tom e declarou que os candidatos a vereador que não apoiarem a pré-candidatura de Dr. Pessoa à Prefeitura de Teresina não poderão disputar as eleições do próximo ano na chapa do partido. A declaração foi interpretada como um recado ao vereador Luiz Lobão, que também tenta emplacar uma pré-candidatura e tem feito críticas à postura da direção do partido.



“Qualquer cidadão filiado ao MDB que não disser que o Dr. Pessoa é competente, que é o melhor candidato e que vai vencer as eleições, não é nem candidato a vereador. Vale para qualquer cidadão filiado ao MDB. Quem não seguir as diretrizes não é candidato a vereador pelo nosso partido”, declarou.





Ao justificar o posicionamento, Themístocles Filho afirmou que todas as pesquisas internas realizadas pelo MDB mostram que Dr. Pessoa é o pré-candidato mais bem avaliado pela população da capital. “Se fosse hoje, o Pessoa era eleito no primeiro turno. É o que diz todas as pesquisas que temos feito”, disse o presidente da Alepi.

Além de Dr. Pessoa e Luiz Lobão, o MDB também conta com o nome do deputado estadual Henrique Pires como pré-candidato à Prefeitura de Teresina. A sigla tem se reunido semanalmente para discutir estratégias para o pleito do próximo ano. “A cada dez dias vamos realizar encontros para filiar novas lideranças ao MDB”, pontuou Themístocles.

