Ao comentar as articulações para a formação das chapas proporcionas que vão disputar cadeiras no legislativo municipal em 2020, o presidente da Câmara, Jeová Alencar, afirmou que membros da base aliada do prefeito Firmino Filho podem migrar para a oposição para garantir uma ‘sobrevivência política’. Na avaliação de Jeová, com o fim das coligações, a formação de chapas competitivas é uma tarefa cada vez mais difícil, principalmente para vereadores que estão no exercício do mandato.

Graça Amorim nega dissidências na base aliada do Palácio da Cidade

“A gente tem conversado com muitos vereadores e partidos e tenho dito que nunca foi tão difícil se eleger na base como nessa eleição de 2020. Não que se tenha como irrigar os partidos da base para fazer pelo menos 80% da Câmara Municipal. Acredito que, dos 22 vereadores da base, pelo menos 10 não conseguirão sua reeleição. Vai ter muito ‘suicídio político’ na base do prefeito Firmino Filho”, avaliou Jeová. Ainda de acordo com o presidente da Câmara Municipal, a união de vários vereadores em uma única coligação dificulta a atração de outras lideranças com menor potencial de votação, que acabam se sentindo ameaçadas e procuram siglas com o mesmo perfil para formar chapa. A estratégia equivocada, diz Jeová, vai acabar dificultando a reeleição de muitos parlamentares. “Não é falta de competência, nem falta de votos, mas eu não vejo como uma chapa com seis vereadores de mandato conseguir eleger os seis”, destacou Jeová, que não descarta que o MDB receba dissidentes da base aliada de Firmino para formar a chapa para as eleições do próximo ano. “Estamos procurando líderes e políticos, com mandato e sem mandato, para fortalecer o nosso time. Estamos formatando o nosso time de vereadores e é interessante ter os 44 candidatos, buscando fortalecer o partido”, pontuou Jeová.

João MagalhãesNatanael Souza