Novo quer lançar terceira via nas eleições 2022 no Piauí

O partido Novo busca lançar uma chapa para a disputa do governo do Estado e de cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano no Piauí. A sigla está com processo seletivo aberto para formar postulantes aos cargos. Nesta quinta-feira (15), o programa O Dia News, da O Dia Tv, recebeu o Wallance Miranda, que deve brigar por uma vaga na Alepi.

Leia também: Dr. Pessoa ataca Themístocles e pede para emedebista parar de lenga-lenga

Ele criticou a gestão do prefeito Dr. Pessoa (MDB) e classificou como “trapalhada” os seis primeiros meses da nova administração. Para ele, a falta de oposição na Câmara de Teresina contribuiu para os erros promovidos pelo Palácio da Cidade como a reforma administrativa, os problemas do transporte público e a dificuldade de comando provocada pela interferência do vice-prefeito Robert Rios.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O nepotismo na gestão também foi alvo de críticas. “Se você for parente do Dr. Pessoa, pode ficar tranquilo que ele coloca em algum órgão. Colocou o filho em duas secretarias, atualmente está na ETURBE, aí já pensa em ser candidato a deputado. A gestão ainda nem começou e já estão pensando nas eleições do próximo ano”, disparou.

Wallace comentou apontou a Saúde da Capital enfrenta dificuldades para a gerir a pandemia do novo coronavírus e em executar obras estruturante na cidade. “Temos o prefeito do meme. O prefeito do café, tudo para ele é café”, finalizou Miranda.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!