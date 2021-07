Dr. Pessoa ataca Themístocles e pede para emedebista parar de lenga-lenga

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB) se voltou contra o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho, e fez declarações exaltadas contra o que chamou de “lenga-lenga” do líder emedebista. Dr. Pessoa se referia a uma afirmação de Themístocles enaltecendo sua participação na eleição do chefe do Executivo.

Leia também: “Gestão de Dr. Pessoa precisa começar”, avalia Ciro Nogueira

Em entrevista durante uma visita nesta quinta-feira (15), Dr. Pessoa comentava que já ajudou o governador Wellington Dias e o ex-governador Freitas Neto no momento que incluiu o presidente da Alepi no assunto.

Foto: O Dia

“Estou deixando claro, porque toda vez que abro a televisão ele diz que não vou reconhecer. Não, Themístocles. Sou seu amigo, mas não fique alegando. Está cansando essa lenga-lenga de ele é quem sabe, ele é do MDB, eu ajudei ele. Você também já foi ajudado pelo prefeito Dr. Pessoa”, disse.

Themístocles Filho foi um dos articuladores do movimento que atraiu Dr. Pessoa para o MDB e formatou sua candidatura para o Palácio da Cidade.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!