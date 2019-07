No Senado, piauienses devem apoiar inclusão de estados e municípios

Próxima casa legislativa a apreciar o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que define novas regras de aposentadoria no Brasil, o Senado pode incluir estados e municípios na proposta, que conta com de toda bancada piauiense na Casa, como apurou a reportagem do Jornal O Dia.



O senador Elmano Férrer (PODE), um dos vice-líderes do governo federal no Congresso Nacional, acredita que o Senado discutirá e aprimorar a proposta que trata da reforma da previdência, principalmente para que estados e municípios sejam incluídos nas novas regras. A previsão é de que a matéria seja levada ao Plenário em até 45 dias.



Elmano afirma que vai defender reforma ampla, com estados e municípios - Foto: Geraldo Magela/Senado



“Essa é uma proposta importante a ser discutida no Senado Federal, e uma demanda dos governadores dos Estados. O próprio governador Wellington Dias reuniu a bancada de parlamentares do Piauí para pedir o apoio. Eu concordo que é essencial à reforma a presença de estados e municípios”, disse Férrer.

Os senadores Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP), uma das maiores bancadas no Congresso, e Marcelo Castro (MDB), ambos aliados ao governador Wellington Dias (PT), que tem tomado à frente quanto a essa discussão, também se comprometeram em apoiar estados e municípios na PEC. “O que queremos é que essa reforma valha não só para a União, mas também para os estados e para os municípios, é essa a nossa posição”, comentou este último.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia