Na Alepi, deputados já mobilizam as bases para eleições municipais

Eles foram eleitos no ano passado para mandato parlamentar na Assembleia Legislativa que vai até 31 de dezembro de 2022, mas alguns já se declaram pré-candidatos a prefeito no interior do Estado.



Nerinho (PTB), que está no seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, já movimenta as bases eleitorais em torno de sua pré-candidatura a prefeitura de Picos, cidade localizada a 300 km de Teresina.

No litoral a disputa está aquecida, o deputado Dr. Hélio manifesta o desejo de disputar a prefeitura de Parnaíba, tendo ao seu lado o ex-deputado Tererê, como futuro candidato a vice-prefeito.





Adriana MagalhãesEliézer Rodrigues