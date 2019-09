Tererê quer aliança com Dr. Hélio para fortalecer oposição em Parnaíba

O ex-deputado Deusimar de Brito, o Tererê, quer construir uma aliança com o deputado estadual Dr. Hélio (PR) de olho no fortalecimento da oposição em Parnaíba nas eleições de 2020. Recém filiado ao Partido Verde, Tererê tenta viabilizar sua pré-candidatura à Prefeitura de Parnaíba, assim como o Dr. Hélio. A intenção dos dois é fazer frente ao atual prefeito, Mão Santa (DEM), que em 2020 disputa a reeleição.



A aliança oposicionista também deve contar com a adesão do atual vice-prefeito de Parnaíba, Marcos Samarone, que rompeu relações com a gestão municipal da cidade. Além dele, Tererê diz que trabalha para atrair outras lideranças para fortalecer o bloco na disputa majoritária de 2020.



Ex-deputado entende que só pesquisas podem definir quem será o cabeça de chapa - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Eu acredito que já somos a segunda maior força política da Parnaíba. A orelha vai ficar mais quente do que cor de tomate, pode esperar. Todos os indecisos estão vindo para o nosso grupo, que é o grupo renovador. Nas pesquisas internas que foram feitas, já ultrapassamos o grupo do Zé Hamilton e do Florentino. Isso prova que a população quer mudança”, disse Tererê.

Ainda de acordo com o ex-deputado, pesquisas qualitativas e quantitativas vão definir quem será o representante do grupo na disputa majoritária do próximo ano. “O candidato vai ser quem tiver o melhor desempenho nas pesquisas. Pode ser o Tererê, pode ser o Samarone, e pode ser o Dr. Hélio”, garantiu.

Natanael Souza, do Jornal O Dia