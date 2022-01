Mulher morta a facadas no Ilhotas não tinha medida protetiva contra o ex, diz delegada

A delegada Nayana Paz, do Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), disse em entrevista ao PortalODIA.com, nesta quarta-feira (26), que não há, nosarquivos da Polícia Civil, nenhum boletim de ocorrência ou solicitação de medida protetiva contra Ezequiel Rodrigues de Araújo, preso em flagrante acusado de matar a facadas Valdirene Torquato da Silva , de 42 anos. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã da terça-feira (25), quando ela estava a caminho do trabalho.

De acordo com a delegada, logo após a prisão de Ezequiel e do término das diligências em campo, o Núcleo de Feminicídio iniciou as pesquisas para saber da existência ou não boletins de ocorrência, denúncias ou medidas protetivas contra o acusado.

“Após terminamos as diligências de campo, que são justamente as diligências no local do crime – perícia, coleta de imagens de câmeras aos arredores do local do crime – nós realizamos pesquisas para saber sobre a existência ou não boletins de ocorrência, denúncias ou medidas protetivas. Embora a família tenha relatado vários anos de violência doméstica e de agressões, nós não encontramos nenhum boletim ocorrência registrado nem pela Valdirene e por nenhum familiar e também não localizamos nenhuma medida protetiva que tenha feito pedido. Nem vigente ou cujo a vigência está expirada. A informação que nós temos hoje é que não havia nenhuma denúncia, notícia-crime sobre essa questão da violência doméstica”, esclareceu.

No dia do crime, o PortalODIA.com ouviu do irmão de Valdirene, Janielson Silva, que ela estava sendo ameaçada de morte, que havia procurado a polícia para denunciar o ex-marido e que tinha medidas protetivas contra ele. A reportagem tentou contato com o rapaz na tarde desta quarta-feira (26), mas as ligações não foram atendidas.

Valdirene morava no bairro Cerâmica Cil, na Zona Sul de Teresina, e havia descido no ponto de ônibus na Avenida Frei Serafim para ir ao trabalho. Ela trabalhava de empregada doméstica em um condomínio nas imediações do local do crime. Ezequiel foi preso horas depois próximo ao Metrô de Teresina portando a faca usada no assassinato.

Ezequiel Rodrigues de Araújo vai responder criminalmente pelo crime de feminicídio, que é o homicídio doloso praticado contra a mulher em violência doméstica ou em aversão ao gênero feminino.

