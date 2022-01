Mulher assassinada no bairro Ilhotas tinha medida protetiva contra o ex-marido

Uma mulher identificada como Valdirene Torquato da Silva, de 42 anos, foi morta a facadas na manhã desta terça-feira (25), no bairro Ilhotas, na região Centro Sul de Teresina. Ela era empregada doméstica e estava a caminho do trabalho quando foi assassinada. O ex-marido da vítima, identificado como Ezequiel Rodrigues de Araújo, foi preso em flagrante.

Segundo informações de familiares, o relacionamento entre a vítima e o suspeito havia terminado há cinco anos e, desde então, a mulher vinha sendo ameaçada de morte. Valdirene já havia procurado a polícia para denunciar o ex-marido e tinha medidas protetivas contra ele. A mulher deixa um filho de sete anos.

Foto: Jorge Machado/O Dia

"Há cinco anos ele vinha ameaçando ela, todo o tempo. Já pedimos ajuda na polícia, entramos com medida protetiva, mas infelizmente não tivemos sucesso e está aí o resultado", disse o irmão da vítima, bastante abalado.

Valdirene Torquato da Silva morava no bairro Cerâmica Cil, na zona Sul de Teresina, e havia descido no ponto de ônibus para ir ao trabalho. Ela trabalhava de empregada doméstica em um condomínio nas imediações do local do crime.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal



Segundo o tenente Paulo Roberto, da Polícia Militar, a suspeita é de que Ezequiel Rodrigues de Araújo já vinha seguindo a vítima. Após o crime, o suspeito deixou a bicicleta que usava e fugiu do local a pé, mas acabou sendo preso minutos depois nas proximidades da Avenida Miguel Rosa. No momento da prisão, ele portava uma faca que teria sido utilizada para cometer o crime.

Foto: Jorge Machado/O Dia



A Perícia Criminal e o Instituto de Medicina Legal foram acionados e estão no local do crime.



Um vídeo gravado por populares mostra o momento em que o suspeito esfaqueia a vítima e sai caminhando com a faca na mão. Ezequiel Rodrigues de Araújo deverá responder criminalmente pelo crime de feminicídio, que é o homicídio doloso praticado contra a mulher em violência doméstica ou em aversão ao gênero feminino.









