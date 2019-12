Mourão se equivoca e posta foto com Freitas Neto ao lamentar morte de Monteiro

O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, cometeu um equívoco nesta quinta-feira (26) ao se pronunciar sobre a morte do deputado estadual Fernando Monteiro, que era seu correligionário no PRTB. Mourão publicou uma foto em que aparece ao lado do ex-governador Freitas Neto, se referindo a ele como sendo o deputado Monteiro. Na legenda, o vice-presidente escreveu: "nesse momento de dor da esposa, filhos e amigos com o passamento de Fernando Monteiro, lamento a perda do líder do meu partido, PRTB, no Piauí, um cidadão a serviço de seu estado como deputado, vereador e secretário de Governo.



Mourão se equivoca e posta foto com Freitas Neto ao lamentar morte de Fernando Monteiro - Foto: Reprodução/Twitter

Nos comentários da postagem, alguns seguidores chegaram a dar os pêsames e manifestar solidariedade a Fernando Monteiro. No entanto, outros, que perceberam o equívoco de Mourão, alertaram para o fato de a pessoa na foto não ser o parlamentar e sim o ex-governador do Piauí. Alguns sugeriram que o vice-presidente atualizasse seus contatos no Twitter para saber quem era quem e outros mencionaram a trajetória de Freitas Neto para lembrar a Mourão que ele havia se referido à pessoa errada.

O vice-presidente apagou a postagem minutos depois, mas a publicação já tinha 30 compartilhamentos, 27 comentários e 390 curtidas.

