Mortes, Pré-Campanha e Articulação marcam política em 2021, veja a retrospectiva

A morte do ex-prefeito Firmino Filho foi o acontecimento mais triste da história política do Piauí em 2021. A gestão de Dr. Pessoa, marcada pelo caos no transporte público e a falta de planejamento e de coordenação; a nomeação do piauiense Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil; o lançamento do PRO Piauí que tem levado obras e feito o secretário Rafael Fonteles a percorrer o interior do estado; a articulação entre Silvio Mendes e Iracema Portela; a ida de Flora Isabel para o TCE; entre outros fatos, certamente merecem ser registradas como acontecimentos históricos ao longo deste ano.



O governador Wellington Dias que neste ano se consolidou como um líder político nacional, representando todos os chefes de executivos estaduais na temática da vacina e como coordenador do Consórcio Nordeste, e a entrada de Washington Bonfim no baralho das eleições para o governo do Estado, certamente merecem ser destacadas.

Hoje o Portal ODia mostra os fatos relevantes da política que ocorreram em 2021. Certamente, alguns deles vão influenciar diretamente no cenário eleitoral e administrativo de 2022. O olhar atento dos nossos repórteres faz diferença nas reportagens que ao longo deste ano, foram entregues diariamente aos nossos leitores.

A importância de reconhecer a história é essencial para garantir que a sociedade exercite a reflexão necessária para avançar e evoluir.

Uma boa leitura!

Má gestão e crise no transporte marcam primeiro ano de gestão de Dr. Pessoa

No dia 01 de janeiro de 2021 o novo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, tomou posse para iniciar o mandato após quase 30 anos de gestão tucana em Teresina . Cercado de incertezas e sob muitas expectativas, Pessoa foi empossado em uma cerimônia virtual ao lado do vice-prefeito, Robert Rios, em solenidade que contou com a participação do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Em seu primeiro ato, o gestor prometeu tentar administrar a capital do estado com equilíbrio em meio a um cenário pandêmico desafiador.

Apesar das promessas de uma campanha dominada pelo emocionalismo, o prefeito já começou acentuando a crise com o transporte público e elevando as dificuldades da população com a mobilidade urbana. Além do Caos no transporte, o prefeito ainda demonstrou dificuldades em gerir o município elevando as denúncias de corrupção e com diversas investigações junto ao Tribunal de Contas do Estado. O vazamento de dados dos teresinenses para uma empresa, sem licitação, e o acúmulo de cargos do próprio secretário de comunicação, Lucas Pereira, além de uma possível compra de livros irregular, foram alguns dos casos de denúncias graves investigados pelos órgãos de controle.

Além da crise no transporte, Dr. Pessoa também enfrenta dificuldades na gestão da saúde, o atraso na vacinação, quando Teresina foi uma das capitais mais atrasadas do Brasil na imunização contra a Covid-19 e a falta de repasse para o Hospital São Marcos, inviabilizando o tratamento contra o câncer no Piauí, foram algumas das maiores dificuldades enfrentadas por Dr. Pessoa. Não bastassem os problemas administrativos, o prefeito enfrenta também uma crise política, às turras contra o seu partido, o MDB, Dr. Pessoa tenta se viabilizar como coordenador de uma 3ª via política para o governo do estado, porém sem a capacidade de articulação necessária a estratégia caminha para o fracasso.

Em abril, morre Firmino, o filho de Teresina

O ano de 2021 foi trágico para a história política do Piauí. Além do falecimento precoce do ex-prefeito Firmino Filho, que foi encontrado morto após cair do edifício comercial Manhattan River Center, no dia 06 de Abril de 2021 , três ex-deputados e um ex-governador faleceram este ano. Os ex-deputados Adelmar Pereira, Luiz Gonzaga Paes Landim e Ari Magalhães morreram ao longo do ano, além do ex-governador Guilherme Melo que faleceu também em Abril de 2021 após ser vítima de um câncer no cérebro.

A morte do ex-prefeito Firmino Filho causou grande comoção em todo o estado, um dos maiores políticos da história do Piauí, Firmino foi homenageado por um longo cortejo pelas vias de Teresina. A frente da prefeitura de Teresina por 16 anos, o ex-prefeito sofria de um quadro depressivo e a sua morte chocou toda cidade.

Firmino iniciou na vida pública aos 30 anos de idade, em 1993, a convite do então prefeito da cidade, Wall Ferraz, para assumir a Secretaria Municipal de Finanças. Firmino Filho disputou a prefeitura da capital pela primeira vez em 1996, quando foi eleito e tomou posse como um dos prefeitos mais jovens do país. Em 2000, foi reeleito prefeito ainda no primeiro turno da disputa.

Em 2008, recomeçou a carreira política e elegeu-se vereador de Teresina. Em 2012, foi eleito prefeito pela terceira vez e reeleito em 2016. O gestor teve reconhecimento por projetos implementados em Teresina e sempre apresentou elevados índices de aprovação dos teresinenses.

Governo lança o Pró-Piauí e Rafael Fonteles começa a percorrer municípios

Ao longo de 2021 o Governo do Estado intensificou o projeto Programa de Desenvolvimento do Piauí – Pró-Piauí. A iniciativa projeta um investimento bilionário no Estado com forte aporte na recuperação da malha viária estadual e em obras de infraestrutura dos municípios. Coordenado pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, o programa também traz um forte teor político para a pré-campanha de Fonteles a governador do Piauí. O gestor espera se fortalecer e dar publicidade ao seu nome nos municípios.

Lançado em Agosto, a segunda etapa do Pró Piauí Municípios, prevê o investimento de mais de R$ 500 milhões, contemplando todos os 224 municípios. O PRO Piauí é um programa que levará obras a todas as cidades do Estado visando melhoria da infraestrutura, qualidade urbana dos municípios e de vida do povo piauiense, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Piauí. Dentro os setores que serão contemplados estão pavimentação urbana e rural; mercados; praças; pontes; estádios; campos de futebol; quadras poliesportivas e sistema de abastecimento de água e esgoto.

Ciro Nogueira assume Ministério da Casa Civil

Já no segundo semestre de 2021 o Brasil foi pego de surpresa com a nomeação do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil . Um dos homens mais influentes em Brasília, Ciro foi escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro para ser o ministro dos ministros. Desgastado devido à condução na pandemia, os ataques às medidas de isolamento e conflitos com o STF, Bolsonaro escalou Ciro Nogueira para ser o “bombeiro” em meio as crises junto aos outros poderes.

Um dos ministérios mais importantes, a casa civil auxilia a articulação de outras pastas junto ao palácio do planalto. Sob a batuta de Ciro o governo adotou um novo tom, mais prudente e evitou os desgastes com outras pastas. O avanço da vacinação e a lenta retomada econômica são vistas como trunfos para que no próximo ano a popularidade seja recuperada. O novo ministro coordenou a aprovação de várias medidas importantes no congresso. A principal delas foi a PEC dos Precatórios, que dará fôlego econômico para Bolsonaro tocar o governo em 2022 e tentar articular a reeleição do presidente.

Além da articulação em Brasília a ascenção de Ciro a Casa Civil também trouxe ao Piauí um novo peso no cenário nacional. De olho na disputa com Wellington Dias no Estado, o senador anunciou várias obras para o estado, a principal delas a reativação da obra da ferrovia transnordestina, que ligará o município de Curral Novo, Piauí, ao porto de Suape em Ipojuca, na Região metropolitana de Recife. A obra de R$ 5,7 bilhões pode revolucionar o escoamento de grãos e alavancar a economia estadual.

Filiação de Bolsonaro ao PL causa reviravolta no partido no Piauí

Outro fato marcante em 2021 foi, enfim, uma definição no caminho político do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Após praticamente dois anos sem uma sigla Bolsonaro anunciou, no último dia 30 de Novembro, a sua filiação ao Partido Liberal. Após semanas de articulação o chefe do executivo nacional chegou até o PL como uma sinalização para o centrão, buscando apoio dos partidos de centro.

Eleito em 2018 pelo PSL, Bolsonaro deixou o partido em novembro de 2019 e não estava filiado a nenhum partido. A condição é necessária para a disputa das eleições gerais de 2022. Até o momento, a eventual candidatura do presidente à reeleição não foi oficializada. A ida de Bolsonaro para o PL causou uma debandada no PL do Piauí. Os três deputados estaduais e os dois deputados federais, aliados de Wellington Dias, devem deixar o partido para manter a união com o governo do PT e o ex-presidente Lula.

Wellington na COP 26

Uma viagem que durou mais que o esperado. A ida do governador Wellington Dias para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia terminou em um susto, durante o evento o governador testou positivo para Covid-19 e teve que ampliar o seu afastamento do governo estadual. A vice-governadora Regina Sousa teve o seu maior período de comando no governo estadual desde o início da gestão, em janeiro de 2019. Wellington ficou 15 dias afastados do comando estadual, de 06 de Novembro a 21 de Novembro.

Na COP 26 assinou um termo de cooperação que garantiu o início da produção de hidrogênio verde no Piauí. Uma das alternativas apontadas pelas autoridades mundiais para a busca por energias mais limpas, para minimizar o impacto ao meio ambiente e o aquecimento global. A Casa dos Ventos e a Nexway vão implantar na Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Parnaíba o projeto piloto de uma planta de amônia para produção de hidrogênio verde, que será usado como combustível veicular.

Flora Isabel é eleita para o Tribunal de Contas do Estado

A então deputada estadual Flora Isabel foi eleita dia 16 de setembro para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Ela obteve 17 dos 30 votos em disputa, derrotando Wilson Brandão, principal concorrente que teve 12 votos. Oito candidatos disputaram o cargo.

A vitória de Flora Isabel demonstrou a força da articulação do governo do Estado e do presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), que apoiaram a petista. E também serviu para distanciar Wilson Brandão da base governista.

Após a eleição, Flora Isabel assinou o termo de posse no TCE, onde já despacha como conselheira. Coma saída dela da Alepi, Warton Lacerda (PT) assumiu o cargo de deputado como efetivo.

Wellington Dias e Wilson Martins reatam aliança política

Após sete anos de rompimento político, o governador Wellington Dias e o ex-governador Wilson Martins reataram a aliança política e decidiram que vão marchar juntos nas eleições de 2022. O reencontro ocorreu em abril de 2021, e logo em seguida o PSB indicou o engenheiro Carlos Augusto para Secretaria estadual de Defesa Civil.

Silvio Mendes e Iracema Portela fazem acordo

O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e a deputada federal Iracema Portela, com o aval do ministro Ciro Nogueira, fizeram o acordo para que os dois façam a composição da chapa majoritária de oposição ao governo do Piauí. Ambos dizem que quem tiver na frente nas pesquisas eleitorais, será o cabeça de chapa. Eles já começaram a percorrer o interior do Piauí e a formular um plano de governo.

A ideia também é aproveitar o espólio político de Silvio Mendes na Capital e a força do Progressistas no Piauí, onde conta com prefeitos em quase 100 municípios. A expectativa é até o mes de março, a oposição defina quem realmente deve ser o candidato a governador e a vice. O espaço de disputa ao Senado está sendo cotado para o atual prefeito de Floriano, Joel Rodrigues.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no