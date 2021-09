Ministro Tarcísio Freitas recebe título de cidadão piauiense na terça (21)

O ministro da Infraestrutura do Governo federal, Tarcísio Freitas, recebe na próxima terça-feira (21), o título de cidadão piauiense, outorgado pela Assembleia Legislativa do Piauí, por iniciativa do deputado Júlio Arcoverde (PP) e aprovado pelo Plenário.

Julio Arcoverde justificou a moção honrosa apontando obras, projetos e ações que, através do Ministério da Infraestrutura, estão chegando a diversos municípios piauienses, representando mais qualidade de vida aos piauienses.

“O trabalho que está sendo realizado pelo ministro Tarcísio no comando da pasta da Infraestrutura, uma das mais importantes, tem respaldo muito significativo para todos nós, brasileiros e, principalmente, piauienses. Podemos citar a tão sonhada Ponte de Santa Filomena, no extremo Sul, uma importante via de acesso para escoamento de toda a produção da região. Podemos citar a duplicação da BR-316, dando acesso ao Sul do estado. Podemos citar a BR-135, com a entrega de um trecho recentemente, o apoio e incentivo aos nossos agricultores. Também observamos na nova ponte sobre o rio Parnaíba, ligando os cerrados do Piauí e do Maranhão. A nova ponte que será construída ligando o município de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, e Tasso Fragoso, no Maranhão, um prolongamento da BR-330.”, elencou o deputado.

Tarcísio Gomes de Freitas tem 46 anos, é casado, pais de dois filhos e engenheiro civil formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), com especialização em Gerenciamento de Projetos. Antes disso, formou-se em Engenharia de Construção pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

O ministro também é servidor público de carreira, vinculado à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Possui experiência como engenheiro do Exército; chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão nas Nações Unidas para Estabilização do Haiti; coordenador-geral de auditoria da área de transportes da Controladoria Geral da União (CGU); e secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).

Em janeiro de 2019, Tarcísio Freitas assumiu o Ministério da Infraestrutura, tendo como foco o programa de desestatização de ativos de infraestrutura, a retomada de obras públicas inacabadas, além do fortalecimento da regulação e da melhoria no ambiente de negócios para a atração de investimento privado no setor. Desde então, já foram concedidos 74 ativos à iniciativa privada, com a contratação de mais de R$ 70 bilhões em investimento privado para os próximos anos, além da entrega de mais de 150 obras públicas em todos os estados do Brasil.

Por conta da pandemia, a presença de público na sessão será limitada.

