Merlong Solano acredita que base aliada se manterá unida para 2022

A base do governo do estado deverá permanecer unidas na disputa das eleições de 2022, defendeu o deputado federal Merlong Solano (PT) em entrevista nesta quinta-feira (8) ao programa O Dia News, da O Dia. Para ele, a capacidade de diálogo do governador Wellington Dias manterá os partidos em seu projeto político.

“Na base de muito diálogo, e o governador Wellington Dias é bom de diálogo. Até o momento fomos capazes de manter entorno do governador essa ampla aliança que o elegeu, o que permite ele governar mantendo o Piauí em equilíbrio financeiro, o que muitos estados não conseguiram manter”, disse o deputado.

Merlong acredita ainda que uma possível candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto no próximo ano também servirá para garantir a unidade da base governista no estado, já que as pesquisas apontam a liderança de Lula nos cenários pesquisados. As ações desenvolvidas pelo Pró-Piauí, segundo Solano, também são motivos para apaziguar os líderes.



“No momento o quatro é bom, não me iludo com pesquisa. Mas vamos lutar para que ele se mantenha. E repercute positivamente no Piauí, onde temos uma liderança do porte do governador Wellington Dias, que é capaz de capitalizar esse momento nacional para fortalecer os próprios trunfos que não são poucos”, afirmou. “No final das contas chegaremos a bom termos”, concluiu.

As declarações de Merlong Solano acontecem em meio à disputa entre MDB e PSD para a indicação de vice numa pretensa chapa que com secretário de Fazenda e coordenador do Pró-Piauí, Rafael Fonteles, como candidato. Nos bastidores, interlocutores afirmam que a indicação ficaria com MDB, enquanto o PSD indicaria o suplente de Wellington Dias na disputa do Senado.

