Wellington Dias afirma que tratativas sobre chapa majoritária só em 2022

O governador Wellington Dias (PT) afirmou nesta segunda-feira (5) que as discussões sobre a chapa majoritária para disputar o governo do estado só devem acontecer em 2022. A declaração aconteceu após uma reunião no final de semana que entre Dias e os líderes do PSD no Piauí, o deputado federal Júlio César e o deputado estadual Georgiano Neto.

Leia também: Mário Rogério avalia início da gestão Dr. Pessoa como tragédia

Wellington comentou que o PSD quer expandir o número de deputados na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. A sigla também requereu durante o encontro a vaga de vice na chapa que deverá ter o secretário de Fazenda e coordenador do Pró-Piauí, Rafael, Fonteles, como candidato ao governo.

“O partido quer crescer dentro do estado, que participação maior na Câmara Federal e ele fez uma exposição do pensamento dele. Lá na frente quer ser ouvido na composição da chapa majoritária. Hoje o PSD faz um trabalho excelente. Esteve lá a secretária do Agronegócio, esteve a coordenação dessa área do lazer do Parque Potycabana”, disse Wellington.

Foto: Divulgação

Questionado sobre formação da chapa, o governador disse apenas que essa tratativa só será realizada no próximo ano. “Sei que pode parecer só um jogo de palavras, mas na verdade não é. Aprendi que as conjunturas se alteram a todo momento. Vamos tratar sobre tudo isso com muito carinho em 2022”, disse.

Nos bastidores, por outro lado, é certa que a indicação do vice de Rafael Fonteles ficará com o MDB, que, por sua vez, já apontou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho. Para o PSD, Wellington estaria guardando a suplência na chapa para o Senado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!