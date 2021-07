Markim Costa sinaliza que deve se filiar ao MDB

Após desistir de recorrer da decisão do diretório municipal do Democratas de expulsá-lo da sigla, o vereador de Teresina Markim Costa tem sinalizado que deve se filiar agora ao MDB. O parlamentar chegou a revelar que buscaria permanecer na sigla pela qual foi leito, mas confirma que abandonou essa pretensão.

“Sou muito grato ao Democrata, o partido foi muito importante naquele momento de formação de chapa para fazer os dois vereadores, algo inédito no partido. O Democratas é página virada e temos que seguir em frente. A população não quer saber quem é oposição ou situação, a população quer é trabalho”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Markim já teve encontros com o presidente municipal do MDB, vereador Jeová Alencar, e o presidente estadual, deputado Themístocles Filho. Por outro lado, ele revela que já recebeu de outros partidos com o PSD e abriu diálogo como o deputado estadual Georgiano Neto. Contudo, interlocutores afirmam que o vereador deve mesmo ficar do MDB.

“Recebemos alguns convites e a gente fica muito satisfeito, desde sigla de situação a de oposição. Estamos avaliando, vamos aguardar esse período de reforma política. O critério que coloquei é de um partido que tenha representação a nível estadual e federal, porque isso ajuda nas atividades de nossos mandato e na buscar recursos para nossa população’, finalizou.

