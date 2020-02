Marcelo Castro diz que é imprudente expulsão de Lobão do MDB

Presidente do diretório regional do MDB no Piauí, o senador Marcelo Castro afirmou, nesta segunda-feira (17), não haver motivos para o vereador de Teresina, Luiz Lobão, ser expulso do partido. O dirigente defende a permanência do colega nos quadros da agremiação.

"Acho uma imprudência, um despropósito, uma atitude desconstrutiva, se abrir um processo sobre um fiel membro do partido, com três mandatos, sem ter cometido nenhuma infidelidade", declarou Castro sobre um possível processo de expulsão a ser discutido pela instância municipal da sigla.



O senador faz a defesa pela permanência do vereador no partido



O impasse envolvendo Lobão e o MDB se dá pela relação política que mantém ao prefeito Firmino Filho (PSDB). O vereador chegou inclusive a lançar pré-candidatura majoritária, quando o presidente do diretório emedebista da capital, deputado Themístocles Filho, lançou o ex-deputado Dr. Pessoa como nome do partido para a disputa.

Para o senador, no entanto, não há qualquer indício de infidelidade praticado pelo vereador. “Ele votou no Firmino para prefeito da capital. Ele, eu e todos que obedeceram o comando do partido, pois houve uma coligação com o PSDB, onde o vice era candidato e continua sendo do MDB, então todos nós temos direito, legítimo

