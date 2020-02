Luiz Lobão garante apoio a Dr. Pessoa e rechaça expulsão

Após tensionar as discussões internas do MDB acerca da disputa pela Prefeitura de Teresina, o vereador Luiz Lobão optou por abrir mão da sua pré-candidatura majoritária para disputar a reeleição. A decisão foi tomada após a agremiação oficializar o nome de Dr. Pessoa para o pleito.

“A minha pré-candidatura foi retirada a partir do momento que o partido fez a opção, baseado nas pesquisas eleitorais, pelo nome de Dr. Pessoa, então não tinha porque insistir com uma pré-candidatura a prefeito, então minha candidatura será a vereador mesmo”, disse Lobão, que garantiu apoio ao colega durante o processo eleitoral.

Sendo assim, o parlamentar deve mesmo tentar a renovação do seu mandato na Câmara Municipal de Teresina (CMT), porém, ainda há uma incerteza se disputará a reeleição pelo MDB. Isso porque o vereador enfrenta um processo de expulsão no diretório municipal, que, no entanto, é rechaçado por ele.



Sou do MDB há três mandatos, o partido está no meu coração - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Sou do MDB há três mandatos, tenho cinco eleições pelo partido, que está em meu coração, então não tem porque sair [...] É uma possibilidade com qual a gente não trabalha. Trabalhamos com a realidade, mas vamos aguardar os acontecimentos”, argumenta o emedebista.

O impasse partidário se dá pela proximidade política entre Lobão e o prefeito Firmino Filho (PSDB), que além de ser alvo da oposição emedebista é também desafeto político do deputado Themístocles Filho, presidente municipal do partido, que viu na pré-candidatura de Lobão uma demonstração de infidelidade as estratégias e decisões da sigla.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia