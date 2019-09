Marcelo Castro nega atrito com Dr. Pessoa e cumprirá mandato

O senador Marcelo Castro (MDB) esteve no programa O Dia News, da O Dia TV nesta segunda-feira (30) e garantiu que não irá se ausentar de seu mandato no Senado Federal para se dedicar as campanhas eleitorais do pleito de 2020 e nem pensa em candidatura para as eleições estaduais de 2022.

“A minha preocupação é fazer um bom mandato, representar bem o povo do Piauí. Evidentemente que eu não tenho esse pensamento de ser candidato a governador em 2022”, declarou o senador.

Apesar de manter sua atuação no mandato de senador,Marcelo Castro afirma que irá participar das campanhas eleitorais do município no ano que vem. O objetivo do MDB, partido do qual Marcelo é presidente, é que a sigla consiga eleger um grande número de prefeitos e vereadores. Sobre os comentários a respeito de ‘incômodo’ entre o senador e o ex-deputado Dr. Pessoa, o senador negou qualquer atrito.



Senador Marcelo Castro no estúdio do O Dia News. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

“Pura fake news! Eu me entendo perfeitamente com o Dr. Pessoa, nos afinamos 100%, todas as conversas que tivemos foram maravilhosas. Dr. Pessoa é uma pessoa muito inteligente, analisa o quadro político do Piauí com muita profundidade, concordamos na analise e vamos fazer todo empenho para o MDB disputar com chance de vitória aqui em Teresina”, explica Marcelo.

Sobre a sua atuação no senado, Marcelo explica porque se posicionou contra o aumento da cota dos partidos no Fundo Partidário. Segundo Marcelo, o momento pelo qual passa o país explica seu posicionamento, já que a crise financeira perdura e limita os orçamentos de estados e municípios.

“Pra este ano a gente aumentar esse recurso ficaria ruim, é uma coisa assim muito chocante. Não é hora. Então nós estamos fazendo uma campanha no Congresso Nacional, para não deixar que esses recursos sejam aumentados”, destaca o parlamentar.

Rodrigo Antunes