Mão Santa tem melhora e deixa UTI de Hospital em Teresina

O Prefeito de Parnaíba, Mão Santa (DEM, deixou, no último sábado, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Teresina onde estava internado desde a última quarta (29). O gestor foi transferido as pressas na noite de quarta para Teresina em um avião particular após sentir febre e apresentar um quadro de pneumonia viral . Aos 79 anos, Mão Santa contraiu covid-19 em 2021 e ainda sofre as sequelas da infecção.



Em um comunicado, ao lado da primeira-dama, Adalgisa Moraes Souza, Mão Santa confirmou a evolução em seu quadro respiratório e agradeceu as manifestações de carinho.

Nota Oficial

O prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa, e seus familiares, vem através desta nota, agradecer a todos, pelo carinho despendido e orações pela sua breve recuperação.

Mão Santa segue internado em apartamento, e respondendo bem ao tratamento. Não apresenta quadro febril, evoluindo positivamente a cada dia. Mão Santa, queixa-se apenas da vontade de retornar logo à sua cidade amada, Parnaíba.

Nesta foto [acima], registrada na manhã deste sábado (01), está ao lado de sua esposa, professora Adalgisa Carvalho de Moraes Souza.

