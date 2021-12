Com quadro viral, Mão Santa é internado no HTI em Teresina.

O Prefeito de Parnaíba, Mão Santa (DEM), está internado com uma infecção viral no Hospital de Terapia Intensiva (HTI). O gestor foi transferido do litoral para a capital na noite da última quarta (29) em uma aeronave privada. Mão Santa ainda sofre sequelas de uma contaminação por Covid-19, contraído em Março. De acordo com a Prefeitura de Parnaíba, o prefeito está consciente, porém enfrenta dificuldades respiratórias e um quadro de pneumonia em decorrência da contaminação viral.



Aos 79 anos o prefeito estaria com a saúde debilitada nos últimos meses e por precaução a família decidiu pela transferência. A expectativa é que nesta quinta (30) os familiares e gestores mais ligados ao prefeito na administração municipal também se desloquem para Teresina. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Parnaíba, o prefeito apresentou febre e um quadro infeccioso nas vias respiratórias aéreas, no HTI o prefeito está sendo atendido pelo médico e amigo Dr. Flávio Melo.

Veja na íntegra a nota da Prefeitura de Parnaíba

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, embarcou para Teresina na noite desta quarta-feira (29) para realização de exames.

A secretária Gracinha Moraes Souza, filha de Mão Santa, informou que o gestor encontra-se estável e sem maiores complicações. Por cautela, a família decidiu levá-lo a uma consulta com o Dr. Flávio Melo, amigo e médico que o acompanha.

O prefeito Mão Santa já havia agendado consultas em janeiro, conforme tem feito periodicamente. O check-up de rotina foi antecipado em virtude da suspeita do quadro viral.

