Marcelo Castro diz que não há hipótese de Luiz Lobão ser expulso do MDB

O senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB, reagiu aos interesses de que quer a expulsão de Luiz Lobão do partido. O dirigente afirmou que não existe a hipótese do vereador de Teresina ser expulso e nem precisa tratar do assunto com o diretório municipal. Castro ainda ironizou os comentários sobre infidelidade partidária por parte de Lobão e afirmou que se a eleição é só em outubro, “não tem cabimento expulsá-lo” alegando infidelidade.



“Qual a razão da expulsão? Por uma expectativa de que ele vai trair o partido? Nunca vi isso. Tem clima sim para ele continuar na sigla. Lógico que vou defender. Se ele quiser sair do partido ele sai por conta dele. O partido vai expulsar por qual pretexto? Ele já declarou que vota no Dr. Pessoa para prefeito de Teresina. Eu não vou tá defendendo o que não tem o maior cabimento. Não tem lógica. Ele já declarou que vai votar no MDB”, pontuou o parlamentar, em tom de revolta.

Atualmente, Luiz Lobão pertence a sigla emedebista, mas é aliado político de Firmino Filho, de quem o atual presidente do diretório municipal do MDB de Teresina, Themístocles Filho, é adversário político ferrenho. Themístocles também é o principal articulador da pré-campanha de Dr. Pessoa a prefeitura da Capital. O deputado estadual João Mádison também é um dos que declararam publicamente que o MDB pensa em expulsar Luiz Lobão.

A defesa de Marcelo Castro ao vereador é natural. Em 2018, Lobão coordenou em Teresina a campanha de Castro ao Senado e foi um dos responsáveis pela adesão de todos os vereadores da Capital ao emedebista. Foi também por meio de Lobão que Firmino Filho apoiou Marcelo Castro ao Senado.

João MagalhãesNatanael Souza