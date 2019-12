O vereador Luís André, presidente estadual do PSL, afirmou que o desempenho em pesquisas de intenção de votos é um dos fatores que vai ser determinante para a definição das estratégias no período de pré-campanha. A sigla trabalha para tentar viabilizar o empresário Valter ‘Rei das Motos’, que foi oficializado como pré-candidato oficial, após advogada Rubenita deixar os quadros.

Leia também: Dois nomes disputam indicação para a Prefeitura de Teresina pelo PSL

Para Luís André, os próximos meses devem ser marcados por uma profunda análise do cenário e das possibilidades de alianças com outras siglas. “Toda candidatura majoritária depende de um conjunto de fatores. Depende da aceitação popular, dos partidos que vão compor, do desempenho em pesquisas. Vamos colocar o nosso time em campo, para que possamos viabilizá-lo. Temos ainda uns três meses para que possamos realizar pesquisas e colocar o nosso plano de governo para a sociedade”, disse o presidente estadual do PSL.



Luís André diz que pesquisas vão nortear ações da pré-campanha do PSL - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Na articulação proporcional, o PSL trabalha para atrair vereadores para compor a chapa que irá disputar cadeiras na Câmara Municipal em 2020. “Vamos trabalhar para que possamos dobrar a nossa bancada. Estamos conversando com vereadores de outros partidos, que têm demonstrado interesse em compor a nossa chapa”, informou Luís André.

Natanael Souza, do Jornal O Dia