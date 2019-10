PSL: Dois nomes disputam indicação para a Prefeitura de Teresina

O empresário Valter ‘Rei das Motos’ e a advogada Rubenita Lessa disputam o posto de candidato do PSL à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020. A informação é do presidente estadual da sigla, vereador Luís André, que informou que o anúncio oficial deve ocorrer ainda em 2019.



“Vamos esperar até o dia 15 de dezembro para anunciar o pré-candidato do PSL a Prefeitura de Teresina. São dois nomes que sempre estão participando das reuniões, sempre estão ajudando a construir o partido. Vamos ouvir os pré-candidatos a vereador e a militância, e vamos fazer pesquisas”, informou Luís André.

A direção do PSL também chegou a anunciar os nomes do médico Ricardo Lobo e do ex- comandante do 25º BC, coronel Nixon Frota, mas de acordo com o presidente estadual, apenas Valter e Rubenita seguiram em frente com a intenção de disputar a prefeitura de Teresina pelo PSL nas eleições de 2020.





João MagalhãesNatanael Souza