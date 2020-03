Lobão permanece no MDB e declara apoio a Dr. Pessoa na disputa pela PMT

Chega ao fim a novela envolvendo o futuro do vereador Luiz Lobão dentro dos quadros do MDB. Um encontro realizado nesta quarta-feira (04) entre o parlamentar e o deputado estadual João Madison serviu para selar a paz e encerrar o debate sobre a possibilidade de expulsão, levantada após Lobão ter sido acusado de infidelidade partidária.



De acordo com o deputado João Madison, articulador do encontro, a situação de Lobão nos quadros do MDB está pacificada, inclusive com aval do presidente da Assembleia, Themístocles Filho, que preside também o diretório municipal da sigla.

“Ele vai permanecer no MDB, vai apoiar o Dr. Pessoa. Então, está selada a paz. O importante é que fortalece a candidatura do Dr. Pessoa”, afirmou João Madison.



O parlamentar disse que nunca pensou em sair do partido e prometeu fidelidade - Foto: O Dia



Já o vereador Luiz Lobão afirmou que encara com naturalidade a permanência na chapa do MDB. “Eu sou um vereador do MDB, vou permanecer no MDB. Sempre disse que não pretendo sair. Acho que não precisava esse estresse em relação ao que estava acontecendo. [...] O compromisso é só um, estar no partido e apoiar o candidato do partido [Dr. Pessoa]”, afirmou Lobão.

A permanência de Luiz Lobão na chapa do MDB interfere na situação do pré-candidato a vereador Delegado James Guerra, que com aval do deputado estadual João Madison, seu padrinho político, irá se filiar ao PSB.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia