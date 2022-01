Líderes e políticos rejeitam aliança com Dr. Pessoa após convites para se filiar ao PL

Mesmo sem ainda oficializar sua chegada ao PL e enfrentando uma grave crise administrativa na capital, o prefeito Dr. Pessoa tenta construir um grupo político e atrair membros para a legenda. Ao longo da última semana Dr. Pessoa se reuniu com o ex-vereador Dr. Lázaro, o prefeito de União, Gustavo Medeiros e o delegado Francisco Baretta, todos teriam sido convidados para se filiar ao PL, porém não se interessaram pelo projeto. Pessoa tenta construir uma terceira via para o governo estadual, apesar de denúncias de corrupção e um processo de Impeachment que tramita na Câmara de Teresina.



O forte desgaste popular e a gestão deficitária na capital seriam os principais elementos apontados por algumas lideranças para não se filiarem ao PL. Na Câmara Dr. Pessoa teria convidado três suplentes a ir para o Partido Liberal, a estratégia seria atrair candidatos com o menor potencial de votos para fortalecer a chapa proporcional.

A articulação de Dr. Pessoa, porém, desagrada Bolsonaristas que se filiarão ao partido. Recentemente o prefeito foi a Brasília pedir o comando do PL ao presidente da República, Jair Bolsonaro . De olho na formação de um palanque na capital, o presidente acenou positivamente e articula com Ciro Nogueira a filiação de Pessoa ao PL. Em conversas Bolsonaristas criticam a falta de identificação dos vereadores e lideranças com os ideais do presidente.

FOTO: Ascom Prefeitura

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no