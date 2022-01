Pedido de Impeachment de Dr. Pessoa é protocolado na Câmara

Foi protocolado, na manhã desta terça-feira (25), o pedido de impeachment do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), na Câmara Municipal. O pré-candidato ao governo do Piauí e ex-secretário de Planejamento de Teresina, Washington Bonfim, entregou a documentação assinada pelo diretório estadual do Cidadania.

Agora, o requerimento precisa ter a assinatura de 10 vereadores admitindo o processo. A partir disso, o prefeito deverá ser afastado e apresentar a sua defesa. Após o contraditório, o processo vai a plenário e precisa ter a aprovação de, no mínimo, 20 vereadores.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Caso chegue a ser afastado do cargo, o prefeito deverá ser substituído pelo vice, Robert Rios, pelo tempo que durar a tramitação do processo.

A reportagem do O Dia procurou a assessoria do prefeito Dr. Pessoa, mas até o momento não obteve resposta. O O DIA reitera que o espaço continua aberto a quaisquer esclarecimentos sobre o fato.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



O pedido de impeachment baseia-se nos seguintes argumentos:

1 – Compartilhamento de dados fiscais: A Prefeitura e Teresina compartilhou com uma empresa privada dados fiscais de pessoas jurídicas. A empresa não possuía contrato com a Prefeitura.

2 – Transporte público : A Prefeitura de Teresina deixou a população 10 meses sem transporte público, não cumpriu acordo judicial que reconhece a dívida com o transporte e triplicou a dívida com as empresas que operam o sistema.

3 – Rompimento de contrato do APAE : A Prefeitura de Teresina rompeu contrato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) por critérios políticos.

4 – Compra milionária de livros : A Prefeitura de Teresina comprou 100 mil livros pelo valor de R$ 6,5 milhões. O volume da compra e a utilização para alunos ainda em fase de alfabetização são questionados.





