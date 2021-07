Kléber Montezuma diz que PSDB terá presença em chapa majoritária em 2022

Candidato a prefeito de Teresina nas eleições do ano passado, Kléber Montezuma declarou nesta sexta-feira (11) durante entrevista exclusiva ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o PSDB terá presença em chapa majoritária nas eleições de 2022. Ele revelou que a sigla está em processo de reestruturação e não ficará de fora dos debates eleitorais.

Leia também: Dr. Pessoa confirma que busca novo nome para Secretaria de Governo

“O PSDB passa por uma organização. Nosso grande líder político, prefeito Firmino Filho, infelizmente não está mais entre nós, e cabe nós outros que aqui estamos organizar o partido. Estamos reorganizando para termos uma participação ativa na vida da cidade, na vida do estado, e estarmos presentes nas eleições do próximo ano possamos e levamos nossa ideia para Teresina e para o Piauí. Vamos nos colocar como uma alternativa para o eleitorado piauiense”, disse.

Foto: Elias Fotinele / O Dia

Questionado sobre os nomes que poderiam estar nas disputas, Montezuma reforçou que esse primeiro momento é de criar unidade e preservar a identidade do partido, para depois iniciar as discussões sobre os nomes, contudo, confirmou que seu está à disposição.

“Tem muitos colegas que têm me procurado para que eu possa ser candidato ao Senado. O fato é que teremos uma presença em chapas majoritárias. Estarei à disposição do PSDB para me colocar como uma alternativa”, comentou ao complementar que o partido prepara ainda uma chapa de deputado estadual e deputado federal.

Kléber Montezuma não poupou críticas ao governo de Wellington Dias e defendeu a união dos partidos que fazem oposição. “Temos no Piauí dois grande agrupamentos. Tem o governo, que é majoritário, e no outro campo tem as oposições. No meu modo de ver elas devem se unir para tentar fazer com que o estado do Piauí tenha uma alternativa confiável e possa verdadeiramente que o Piauí seja outro”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!