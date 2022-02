Kleber Montezuma declara voto em Sílvio Mendes para o governo

O professor Kleber Montuzuma declarou nessa terça-feira (1º) que votará em Sílvio Mendes na disputa pelo Palácio de Karnak. Candidato a prefeito de Teresina na eleição de 2020, Kléber elogiou a chapa de oposição e enfatizou a lealdade a amizade que possui com o ex-prefeito Silvio Mendes.

“Nas eleições de 2022, voto em Sílvio Mendes, que deve ser lançado pré-candidato ao governo do Estado. Voto em Sílvio Mendes em qualquer circunstância. Acho que o Piauí precisa de uma administração tendo Sílvio Mendes à frente”, disse. Kléber Montezuma acredita que é possível uma terceira via na disputa para o Senado e sustenta que será candidato e só retira-se do pleito se não conseguir um partido para se filiar até o mês de abril.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Pole Position disparado é o governador Wellington Dias, o outro candidato muito bem colocado pela estrutura que tem é o prefeito de Floriano, Joel Rodrigues. O professor Kléber é um simples professor que vai entrar para dar uma alternativa para os eleitores. Aqueles que quiserem um candidato independente, que tem ideias, vou estar como alternativa”, disse.

Montezuma se disse alvo do que chamou de gabinete do ódio da Prefeitura de Teresina por se apresentar como pré-candidato e mandou recado para o Palácio da Cidade. “A Prefeitura de Teresina, por ordem do prefeito, abriu de novo o gabinete do ódio e colocou uma milícia digital nas redes sociais me atacando. Não adianta. Eu sou tranquilo. Vivo de salário. O que eu tenho é declarado no Imposto de Renda e fruto de salário. Diferente de outras pessoas que é funcionário público, tem salário de funcionário público e tem patrimônio que não é declarado e é milionário”, finalizou.

