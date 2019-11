Júlio César critica proposta que pode extinguir municípios pequenos

O deputado federal Júlio César (PSD) reagiu à possibilidade de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, proposta apresentada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso no pacote de medidas que visa revisar o pacto federativo. O parlamentar, que possui forte atuação no campo municipalista, avalia que a criação de novos municípios possibilitou a descentralização dos recursos e a melhoria da qualidade de vida da população que vive longe dos grandes centros.



“Não conheço nenhum município pequeno que não melhorou a sua infraestrutura e as condições de vida de cada homem e cada mulher que lá reside. Essa extinção prejudica o pacto federativo. Defendo os municípios, sou municipalista, sou o único deputado do meu estado que foi prefeito”, disse Júlio César na tribuna da Câmara.



Júlio César afirma que não conhece nenhum município pequeno que não melhorou sua infraestrutura - Foto: O Dia



O parlamentar também pretende procurar os membros da equipe econômica do governo federal para dialogar a respeito da temática. “Eu faço um apelo ao ministro da Economia [Paulo Guedes]. Isso não é economia, é centralizar a gestão pública. Essa descentralização, com a criação de municípios, tem ajudado muito a melhorar a vida do povo brasileiro”, disparou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia