Antes suplente, Bessah se torna hoje deputado titular na Alepi

Exercendo atualmente mandato de deputado na condição de suplente, Bessah (Progressistas) será empossado como titular nesta terça-feira (7) às 10h, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele ocupará a cadeira deixada pelo deputado Fernando Monteiro, que faleceu no final do ano passado.

Bessah se torna hoje deputado titular na Alepi. (Foto: Thiago Amaral/Alepi)

Bessah passará a desfrutar de toda estrutura parlamentar assegurada aos deputados estaduais efetivos, como direito a gabinete próprio bem como a indicação de cargos legislativos, uma das principais queixas dos suplentes ao assumirem o mandato na Casa. Com a respectiva posse a ordem na lista de suplentes também será alterada. Warton Lacerda (PT), antes na segunda suplência, passa a ocupar a primeira. Além disso, Belê Medeiros (Progressistas) deve ser convocada como quinta suplente, ampliando para seis a quantidade de deputados da bancada do seu partido em Plenário.

João MagalhãesBreno Cavalcante