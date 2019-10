João de Deus nega intenção de ser candidato a vereador

Apontado como um dos pré-candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores, o ex-deputado estadual João de Deus nega que tenha interesse de entrar na disputa eleitoral de 2020. Ele deve direcionar o apoio de seu grupo político à candidatura do presidente do River, Genivaldo Campelo, que vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Teresina.

“Eu não sou candidato a vereador. Acho que é muito desgastante participar de eleição a cada dois anos. Estou apoiando outro filiado do PT, que é o presidente do River, o Genivaldo Campelo. É o meu candidato a vereador de Teresina. Sou Riverino, e a torcida do River sempre ajudou e fortaleceu outras candidaturas. Então, vamos trabalhar o nome do Genivaldo”, afirmou.

Sétimo suplente da coligação governista, João de Deus atualmente ocupa a Superintendência de Relações Institucionais do Palácio de Karnak, mas ainda vivencia a expectativa de ser convocado para retornar à Assembleia Legislativa.



Suplente de deputado estadual, ele declarou apoio ao presidente do River, Genivaldo Campelo - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Estava praticamente certo o nosso retorno, mas com a volta dos deputados que estavam nas secretarias acabou ‘embolando o meio de campo’. Estamos aguardando. À medida que eles retornarem para as secretárias há essa possibilidade”, pontou João de Deus.

Natanael Souza, do Jornal O Dia