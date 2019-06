João de Deus admite tratativas para assumir mandato na Alepi

Ex-deputado estadual João de Deus (PT) pode assumir novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Sendo o próximo na lista de suplentes aptos a tomar posse quando da convocação de algum titular da Casa, admitiu conversas com o governador Wellington Dias (PT) quanto a possibilidade de retorno.



“Ele tem dito que há essa possibilidade, mas não tenho porque cobrar. Confesso que não estou cobrando isso dele, estou deixando o governador muito à vontade, pois ele sabe qual é a hora certa e, portanto, vou deixar que ele defina isso”, declarou o petista.

Experiente na vida pública e política, João de Deus afirmou que está apto a assumir novamente uma vaga no parlamento estadual, mas reforçou que essa é uma decisão que cabe ao governador. “Tenho deixado ele muito à vontade em relação a isso [...] Estou pronto, já exerceu mandatos na Assembleia e com certeza dei minha contribuição para a população”, disse.

Enquanto aguarda uma eventual convocação, o ex-parlamentar afirmou que segue, à convite de Wellington Dias, no comando da Superintendência de Relações Sociais do Estado, onde quer usar sua atuação de ex-sindicalista na articulação dos movimentos sociais com o governo.

“Queremos uma maior participação na elaboração do orçamento e das leis que estabelecem o planejamento do estado. A ideia é que possamos, cada vez mais, ter uma participação do movimento social nesse processo de discussão do planejamento o estado, e ao mesmo tempo exercendo um controle social através dos conselhos”, afirmou João de Deus.





Breno Cavalcante e Luiz Carlos de Oliveira