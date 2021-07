João de Deus defende que base governista tenha candidato de consenso para o TCE

O deputado estadual João de Deus (PT) defendeu durante entrevista nesta terça-feira (27) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que a base governista na Assembleia Legislativa tenha um nome de consenso para disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Conta do Estado do Piauí (TCE).

A declaração do parlamentar acontece no momento que grupos se articulam na Alepi para indicar candidatos à vaga deixada pelo conselheiro Luciano Nunes no TCE. Deputados atuam nos bastidores angariando apoio de partidos, bem como votos individuais dos pares para a votação que ocorre no segundo semestre.

Foto: Jailson Soares / O Dia

João de Deus relevou que o PT se reúne até a próxima semana para decidir um único nome da sigla para a disputa. O deputado pontuou que o partido dialogará com a base governista e até deputados da bancada de oposição para garantir maioria.

“No PT a gente quer até a próxima semana estar resolvendo internamente. Dentro da bancada já há um diálogo nosso para que tenhamos apenas um escrito do PT. E vamos trabalhar para junto aos colegas da base do governo e até da oposição para tentar emplacar esse nome apontado pelo PT”, disse.

Por outro lado, João de Deus afirmou que dificilmente a eleição terá um único deputado concorrendo. “Tentar conciliar pelo menos dentro da base do governo”, finalizou.

