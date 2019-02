Indicação de Renan Calheiros fortalece MDB, diz Jucá

Presidente do MDB, o ex-senador Romero Jucá afirmou nesta sexta-feira (1º) que o processo que culminou na indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para concorrer à presidência do Senado fortalece e legitima o partido.

Renan disputava o posto com a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Por meio de nota, Jucá afirmou que a experiência de Renan será indispensável para o enfrentamento de reformas e o equilíbrio fiscal planejados pelo governo de Jair Bolsonaro.

"O equilíbrio e a experiência do Senado serão indispensáveis para o fortalecimento de nossa democracia. O diálogo permanente e respeitoso entre as forças políticas será a condição principal de um 2019 vitorioso para o Brasil", afirmou.

O senador Renan Calheiros, que fez campanha apoiando Fernando Haddad (PT) usando a imagem do ex-presidente Lula (PT), iniciou uma tentativa de aproximação com a família Bolsonaro para conquistar a presidência do Senado (Foto: Marcelo Camargo)

FolhapressBernardo Caram e Daniel Carvalho