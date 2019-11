Henrique Pires recua e retira pré-candidatura à Prefeitura pelo MDB

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) decidiu retirar sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20). Pires elencou uma série de razões que o levaram a tomar a decisão, dentre elas a busca pela unificação do partido, o apelo de lideranças municipais e a posição do diretório do MDB em Teresina, cujo diretório é liderado pelo deputado Themístocles Filho.



Principal articulador da pré-candidatura de Dr. Pessoa a prefeito de Teresina, não é de hoje que Themístocles Filho vem dando recados aos seus correligionários sobre a necessidade de eles fortalecerem a base de apoio a Pessoa. Mesmo assim, Henrique Pires manteve seu nome na disputa, afirmando ser esse um direito seu como emedebista. Segundo o parlamentar, o desejo de pôr seu nome como pré-candidato sempre foi claro entre os membros do MDB.

No entanto, ao anunciar a sua retirada da disputa pela pré-candidatura, Pires não deixou claro se vai apoiar Dr. Pessoa, conforme a orientação do diretório municipal do partido. O parlamentar cumprirá agenda em Brasília nos próximos dias, mas quando retornar, deve se encontrar com Themístocles e as demais lideranças do MDB para chegar a uma definição.



Henrique Pires retirou sua pré-candidatura a prefeito - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Questionado se as pesquisas de intenção de voto, nas quais Dr. Pessoa mostrou certa vantagem, teriam influenciado em sua decisão, o parlamentar comentou que quantitativamente, Pessoa se encontra na frente, mas que qualitativamente, ele foi o parlamentar que mais “colocou dinheiro em Teresina”.

O parlamentar frisou que o que o MDB precisa no momento é de união e que os esforços agora devem se concentrar na elaboração de um plano de governo para Teresina. “Nós vamos nos reunir com o diretório municipal, do qual inclusive eu sou vice, para ver nosso posicionamento, que muito em breve será anunciado, mas em cima de um programa de governo para nossa cidade”, finalizou Henrique Pires.

Maria Clara Estrêla, com informações de Eliezer Rodrigues