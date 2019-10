Henrique Pires diz que mantém pré-candidatura a prefeito pelo MDB

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) garantiu nessa terça-feira (08) que mantém a intenção de disputar a prefeitura de Teresina nas eleições do próximo ano. A decisão contraria o presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho, principal articulador da pré-candidatura de Dr. Pessoa ao executivo municipal.



Ao defender o seu nome, Pires destacou que possui uma longa história de militância dentro do MDB, o que lhe credencia para pleitear o espaço da disputa majoritária. “Fui vereador em 2001, conheço Teresina, sou deputado estadual e tive quase oito mil votos aqui na capital. Salvo algum fato novo, a minha pré-candidatura está mantida. É um direito meu, como emedebista de raiz”, declarou.

Ainda de acordo com Henrique Pires, a decisão de manter o nome a disposição do MDB para disputa pela Prefeitura de Teresina não gera atritos na relação com o presidente da Assembleia. Segundo ele, o desejo de entrar na disputa sempre foi claro para os membros do MDB, mesmo antes da filiação de Dr. Pessoa ao partido.



O deputado argumenta que tem um passado de lutas pelo fortalecimento do seu partido e tem conversado com todas as lideranças da sigla - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Esse é um desejo [desistência] que o presidente Themístocles tem pelo que as pesquisas mostram a respeito do nome do companheiro Dr. Pessoa. Eu sou muito transparente, tenho a tranquilidade de ter posições claras dentro do meu partido. Quando eu decidi colocar meu nome, procurei todas as lideranças do MDB. Não existia nem essa história de Dr. Pessoa. Portanto, a pré-candidatura continua mantida. Se houver um fato novo, a gente senta e conversa”, assegurou Henrique Pires.

Além de Henrique Pires, o vereador Luiz Lobão também tenta viabilizar o seu nome para ser o representante do MDB na disputa pela Prefeitura de Teresina nas eleições do próximo ano

Natanael Souza, do Jornal O Dia