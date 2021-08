Governo exonera Flávio Nogueira Jr para disputar vaga no TCE

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta quarta (17) a exoneração do Secretário Estadual de Turismo, Flávio Nogueira Jr. O parlamentar foi o primeiro a registrar a sua candidatura para concorrer a uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. A exoneração é uma formalidade legal para que o deputado volte à Assembleia para participar do pleito.



Flávio Nogueira Jr. se registrou seu pedido de candidatura na última sexta-feira (13), apesar de pouco apoio dentro do legislativo, o parlamentar mantém a sua candidatura. A expectativa é que mais seis secretário se licenciem para participar da eleição de conselheiro do TCE, são eles; Fábio Novo (Cultura), Jannaina Marques (Infraestrutura), Wilson Brandão (Mineração), Fábio Xavier (Cidades), Hélio Isaías (Transportes).

Com apenas quarenta anos de idade, Nogueira Jr é o mais novo entre os candidatos a uma cadeira do Tribunal de Contas do Estado. Em uma conjuntura, caso fosse eleito, o deputado poderia permanecer no TCE até 2056, por 35 anos, quando atingiria a idade limite para a aposentadoria compulsória, que é 75 anos.



