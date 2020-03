Governador visita áreas afetadas pelas chuvas em Piripiri

O governador Wellington Dias esteve, nesta quinta-feira (12), em Piripiri, conferindo pessoalmente os trabalhos realizados na PI-327, que liga a cidade ao açude Caldeirão, e também a assistência às famílias atingidas. O Governo do Estado reforçou o apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas, principalmente no norte do estado, onde a enxurrada já provoca prejuízos e famílias estão desabrigadas. Ele percorreu o município acompanhado do prefeito Luiz Menezes e secretários de Estado, além de deputados estaduais.

Com a chuva, um trecho da PI-327 cedeu e a via foi interditada. A BR-343, no trecho sentido Brasileira, também precisou ser interditada devido a abertura de crateras no leito carroçável. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Defesa Civil estadual foram enviadas para auxiliar na restauração da ordem e dos equipamentos públicos.

Além de avaliar as necessidades emergenciais, o governador autorizou à Defesa Civil a providenciar equipamentos para desobstruir e limpar ruas atingidas pela enxurrada, viabilizando o acesso aos bairros mais afastados.



A visita foi acompanhada do prefeito da ciadade, Luiz Menezes (PMDB) - Foto: Reprodução



Em visita à Rodovia Ministro Vicente Fialho, que dá acesso ao Açude Caldeirão, mais precisamente no Riacho da Conceição, o chefe do Executivo estadual destacou o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Piripiri e pelos órgãos estaduais e falou sobre o decreto de emergência. “Em razão de um volume grande de chuvas, interrompeu a trafegabilidade dessa área, onde destaco a boa assistência do município, o prefeito Luiz Menezes e sua equipe cuidou de rapidamente organizar todas as equipes e o Estado aqui presente também com a Defesa Civil e com os Bombeiros. Queremos apoiar as várias famílias que estão desabrigadas para que a gente tenha rapidamente o reconhecimento do decreto de emergência, que deve sair hoje, não apenas para Piripiri, mas também para outros municípios que também estão sendo atingidos em razão das enchentes e, com isso, a gente poder garantir em primeiro momento que não se tenha o isolamento para qualquer região do município”, ressaltou Wellington.

Dias frisou também que o trabalho realizado neste primeiro momento é emergencial e de atendimento às famílias desabrigadas, mas que, ao passar o período chuvoso, as vias atingidas serão recuperadas.

Segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, 110 famílias foram desalojadas e encaminhadas para três abrigos. O governador visitou dois desses abrigos, o Centro Educativo Municipal Dr. Antônio de Freitas Rezende e a Creche Romerito Francisco Ximenes Escórcio de Brito, onde conversou com algumas famílias e autorizou a liberação de alimentos, kits de limpeza e higiene, vacinação tanto para as famílias quanto para as pessoas que estão trabalhando.

Jornal O DiaJoão Magalhães