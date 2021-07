Gessy tenta se distanciar da imagem de Dr. Pessoa: 'Não sou do MDB'

Após assumir a presidência do PSC no Piauí durante o final de semana, Gessy Fonseca voltou a reafirmar a pretensão de disputar o governo do estado nas eleições do próximo ano. Em entrevista na tarde desta segunda-feira (26) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Gessy disse acreditar que consiga se viabilizar como terceira via mesmo integrando a gestão de Teresina.

Leia também: Reunião de Ciro Nogueira com Bolsonaro é adiada após falha técnica em avião

Com a gestão do prefeito Dr. Pessoa desgastada, Gessy faz questão se reafirmar que não integra o grupo político do gestor, mas que somente possui um acordo administrativo com o Palácio da Cidade. Ela esclareceu que tem boa relação com o prefeito, por outro lado, tem seus projetos políticos separados.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Quando o Dr. Pessoa me fez o convite no ano passado para fazer parte da gestão eu já era filiada ao PSC e hoje estou à frente do diretório estadual. Entre mim e o Dr. Pessoa foi feito acordo de gestão, de contribuição à gestão. Meu relacionamento com o prefeito é excelente. Faço parte do grupo político do PSC e o Dr. Pessoa faz parte do MDB, eu não faço parte do MDB”, disse.

Questionada se o fato de integrar a administração municipal seria dificuldade para o discurso de terceira via, Gessy, que é atual secretária de Economia Solidária de Teresina, analisou o cenário político e concluiu que haverá uma oportunidade para outros grupos políticos que apresente novos nomes e ideia voltada para o desenvolvimento estadual.

“Tem uma lacuna muito grande no Piauí. Vejo que as pessoas estão desejosas por uma terceira via, alguém que não tenha vícios políticos, uma pessoa mais jovem que tenha novas ideias voltadas para o desenvolvimento econômico”, disse

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!