Gessy Fonseca confirma pré-candidatura ao governo do Piauí

A empresária e secretária municipal de Economia Solidária, Gessy Fonseca, confirmou nesta quarta-feira (16) sua pré-candidatura ao governo do Piauí nas eleições de 2022. Ela foi uma das surpresas na disputa municipal do ano passado ao conquistar mais de 50 mil votos para prefeita de Teresina e terminar em terceiro lugar no pleito.

“Assim como disputei a campanha para prefeita, quando chegaram e disseram: “Gessy, porque você não se candidata? A gente se identifica com as tuas bandeira”. Foi esse mesmo grupo, só que agora bem mais ampliado, que me incentivou. Analisei que é um desejo da (direção) nacional e os eleitores estão pedindo, eu vou encarar esse desafio”, declarou.

Gessy assumirá nos próximos meses a presidência do PSC no Piauí após a saída do advogado Valter Rebelo. Ela afirmou que está em processo de montagem da diretoria executiva estadual do partido com o convite a empreendedores e pessoas que se identificam com suas ideologias de conservadoras nos costumes e liberais na economia.

Foto: Elias Fontinele / O Dia





Gessy diz que não faz parte do grupo político de Dr. Pessoa



Sobre um possível apoio do prefeito Dr. Pessoa (MDB) a sua candidatura, a empresária fez questão de lembrar que não faz parte do grupo político liderado pelo gestor e não tem compromisso político com Pessoa.

“Meu compromisso com o Dr. Pessoa foi um compromisso de gestão, o que as pessoas não entendem. A minha aliança foi com o Dr. Pessoa gestor, não foi com o Dr. Pessoa Político. Não tenho ligações com o grupo político de Dr. Pessoa. Sou independente. Estou assumindo a presidência do PSC Piauí, mas quero estar alinhada ao nosso prefeito. Entendo essa questão hierárquica e o respeito que ele tem por mim e, consequentemente, o respeito que eu tenho por ele”, disse.

