Georgiano nega articulação para compor como vice em chapa

Um dos primeiros nomes a lançar pré-candidatura à Prefeitura da capital piauiense, o deputado Georgiano Neto (PSD) negou que possa abrir mão de encabeçar uma chapa majoritária para compor com outra legenda, como chegou a ser especulado recentemente em alguns veículos da imprensa.

“Isso não foi tratado dentro do partido, o que existe é um desejo do PSD, tanto a nível estadual, nacional e do diretório municipal de Teresina, em termos candidatura própria e o nosso nome foi o escolhido para representar o povo desta cidade”, reforçou o pré-candidato.

Georgiano admitiu que os partidos que hoje fazem oposição a atual gestão municipal de Firmino Filho (PSDB), devem estar em sintonia para ter sucesso no pleito. “Acredito que ao longo do próximo ano deveremos estar conversando e dialogando as melhores estratégias para vencermos as eleições, ou no primeiro ou no segundo turno”, disse.



O deputado afirma que com diálogo manterá seu grupo unido em torno do fortalecimento da sigla - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Proporcional

Além de reforçar a manutenção de sua pré-candidatura, o parlamentar estadual fez questão de minimizar quaisquer problemas em relação a formação da chapa de candidatos a vereadores. Ele reconheceu divergências internas, mas afirmou que hoje os conflitos estão pacificados.

“Dentro do nosso grupo existem opiniões diferentes e sentimentos divergentes, mas com muito diálogo, conversando com todos, agindo sempre democraticamente, construímos uma unidade dentro do partido e hoje o sentimento é de buscar fortalecer o PSD”, Finalizou Georgiano.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia