Júlio César diz que Georgiano deve intensificar pré-campanha

Ao comentar as articulações para o processo eleitoral do próximo ano, o presidente estadual do PSD, deputado federal Júlio César, garantiu que a sigla terá candidato próprio a Prefeitura de Teresina. Ele negou que o deputado estadual Georgiano Neto tenha desistido da pré-candidatura e revelou que o grupo está trabalhando na elaboração de uma espécie de carta-proposta.



“Apenas especulações. Teremos, de qualquer maneira, um candidato a Prefeitura de Teresina. O Georgiano está colocado e é muito bem avaliado. Ele está fazendo um plano para intensificar, a partir de janeiro, toda sua campanha intensiva para crescer nas pesquisas e, consequentemente, ganhar as eleições em outubro”, disse Júlio César.

As especulações a respeito da possível retirada da pré-candidatura de Georgiano Neto surgiram após o jovem parlamentar deixar de lado a agenda que vinha cumprindo nos bairros da capital.

Ainda de acordo com o presidente estadual do PSD, o nome de Georgiano não encontra resistência entre os filiados e militantes da sigla. “Totalmente pacificado. Não existe resistência dentro do partido”, garantiu Júlio César.





João MagalhãesNatanael Souza