Georgiano admite diálogo com outras siglas, mas para segundo turno

Com apoio da direção nacional do PSD para disputar a prefeitura de Teresina em 2020, o deputado Georgiano Neto admite conversas com lideranças de outros partidos, principalmente com os da oposição, no intuito de traçar um caminho eleitoral para esta ala política da Capital.



“Temos conversado com os partidos e as lideranças que fazem oposição à gestão municipal de Teresina. Cada um desses partidos têm as suas pré-candidaturas e vamos buscar viabilizar e discutirmos a melhor estratégia para vencermos as eleições”, revelou o parlamentar.

O PSD deve ter candidatura própria em todas as capitais do país, porém, isso não impede a agremiação de abrir conversas quanto a uma eventual aliança em caso de um segundo turno no pleito. O MDB, que também deve ter candidatura própria na capital, discute essa aliança como possível, como avalia o deputado estadual João Mádison.



Deputado quer fortalecer time de oposicionistas - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Vamos ter uma eleição aqui em Teresina muito forte, onde teremos nosso candidato, que é o Dr. Pessoa, e no segundo turno aquele que chegar deverá apoiar o candidato das oposições [...] Deveremos trabalhar para estarmos unidos no segundo turno”, enfatizou o parlamentar.

Novos prefeitos

A passagem de Kassab por Teresina também marcou a chegada de sete novos prefeitos ao PSD, que conta agora com 43 gestores municipais em seus quadros, número que pode chegar a 55 até o término do prazo de filiações. “Trabalhamos pensando em 2020 e 2022”, pontuou o deputado estadual Georgiano.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia